Контейнеровоз Ever Given сегодня, как ожидается, вновь пройдет через Суэцкий канал.

Согласно сайту MarineTraffic, судно, которое четыре мес. назад полностью блокировало на шесть дней движение по каналу, 5 августа покинуло английский порт и со вчерашнего вечера находится в Средиземном море у берегов Египта. По сведениям западных СМИ, Ever Given направляется в Сингапур на ремонт. Подробности компенсационной сделки за инцидент в марте по прежнему не известны.