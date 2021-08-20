Контейнеровоз Ever Given сегодня, как ожидается, вновь пройдет через Суэцкий канал.

Согласно сайту MarineTraffic, судно, которое четыре мес. назад полностью блокировало на шесть дней движение по каналу, 5 августа покинуло английский порт и со вчерашнего вечера находится в Средиземном море у берегов Египта. По сведениям западных СМИ, Ever Given направляется в Сингапур на ремонт. Подробности компенсационной сделки за инцидент в марте по прежнему не известны.
2021-08-20T01:12:15+03:00
2021-08-20T01:12:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 20 августа 2021
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