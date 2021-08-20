К концу года в России может быть сформирован коллективный иммунитет к ковиду.

Так считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам ученого, сейчас вакцины в избытке имеются во всех регионах страны, проблема заключается в том, чтобы люди активнее вакцинировались. Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины.
2021-08-20T01:11:18+03:00
2021-08-20T01:11:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890004-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 20 августа 2021
Загрузка комментариев...