К концу года в России может быть сформирован коллективный иммунитет к ковиду.

Так считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам ученого, сейчас вакцины в избытке имеются во всех регионах страны, проблема заключается в том, чтобы люди активнее вакцинировались. Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины.