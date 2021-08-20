Бомбы в пикапе американца, угрожавшего устроить взрыв в центре Вашингтона, не оказалось.

Злоумышленник сдался властям и задержан, его личность установлена. Из-за угрозы взрыва правоохранителям пришлось эвакуировать целый квартал в районе Конгресса, закрыть ближайшую станцию метро и перекрыть дороги, ведущие в район Капитолийского холма. Задержанный утверждал, что хочет начать революцию и требовал связать его с Джо Байденом.
2021-08-20T01:09:56+03:00
2021-08-20T01:10:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 20 августа 2021
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