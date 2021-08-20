Бомбы в пикапе американца, угрожавшего устроить взрыв в центре Вашингтона, не оказалось.

Злоумышленник сдался властям и задержан, его личность установлена. Из-за угрозы взрыва правоохранителям пришлось эвакуировать целый квартал в районе Конгресса, закрыть ближайшую станцию метро и перекрыть дороги, ведущие в район Капитолийского холма. Задержанный утверждал, что хочет начать революцию и требовал связать его с Джо Байденом.