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01:09, 20 августа 2021

Бомбы в пикапе американца, угрожавшего устроить взрыв в центре Вашингтона, не оказалось.

Злоумышленник сдался властям и задержан, его личность установлена. Из-за угрозы взрыва правоохранителям пришлось эвакуировать целый квартал в районе Конгресса, закрыть ближайшую станцию метро и перекрыть дороги, ведущие в район Капитолийского холма. Задержанный утверждал, что хочет начать революцию и требовал связать его с Джо Байденом.


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