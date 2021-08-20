Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Люси Штейн.

Муниципальный депутат и участница Pussy Riot обвиняется по т.н. «санитарному делу». Обвинение потребовало запретить Штейн покидать квартиру с 22:00 до 6:00 и выезжать за пределы московского региона. Приговор огласят 25 августа. В рамках «санитарного дела» соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш приговорены к полутора годам ограничения свободы, Николаю Ляскину назначили год ограничения свободы, Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно. Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей.