РКН потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store.

Как рассказали интернет изданию «Медиазона»* соратники оппозиционного политика, ведомство утверждает, что приложение используется «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий» ФБК и других структур связанным с Навальным, деятельность которых признана экстремистской и запрещена. В окружении Навального выразили надежду, что американская компания не пойдет на поводу у российских властей.

*Признано в РФ СМИ-иноагентом.