Алексей Навальный призвал западные страны ввести санкции против олигархов, близких к Путину.

В статье для «Guardian» в годовщину своего отравления оппозиционный российский политик пишет из заключения, что если этого не произойдет, любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустяки. Навальный назвал разочаровывающим последний санкционный список, изобилующий по его словам, именами полковников и генералов разведслужб, о которых никто никогда не слышал, но который тщательно очищен от людей, в интересах которых действуют эти полковники. В понедельник колонки Навального появились в Le Monde и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик в настоящее время отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше». Он был задержан в Москве после возвращения из Германии, где проходил курс лечения после отравления «Новичком». Российские власти причастность к отравлению Навального отрицают.