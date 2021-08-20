Осложнилась ситуация с лесными пожарами в республике Марий Эл

Как рассказали в местном управлении МЧС агентству «Интерфакс», спасателям не удалось справиться с огнем накануне из-за сильного ветра. Теперь он угрожает нескольким населенным пунктам, в том числе соседней Нижегородской области. Из-за задымления ограничено движение по федеральной трассе «Вятка». Природные пожары бушуют в нескольких российских регионах. Самые масштабные – в Якутии.
2021-08-20T00:06:06+03:00
2021-08-20T00:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 20 августа 2021
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