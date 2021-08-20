Преображенский суд Москвы должен вынести сегодня приговор соратнику Алексея Навального Олегу Степанову

Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм за акцию в поддержку оппозиционного политика в начале этого года. Ранее обвинение запросило для Степанов два года условно.

Журналист Михаил Фишман в эфире «Эха Москвы» говорил, что считает главной целью т.н. «санитарного дела» — стремление ограничить деятельность организаторов протестных акций.

Фишман добавил, что остается только поражаться лицемерию самого «санитарного дела», и пониманию того, что такое закон и как он должен работать с точки зрения Кремля. По этому делу проходит несколько соратников Алексей Навального, в том числе его брат Олег. Ряд фигурантов уже были приговорены к условным срокам.