Алексей Навальный призвал Запад ввести персональные санкции в отношении бизнесменов, близких к российскому президенту

В статье, которую опубликовала британская газета Guardian, Навальный критикует западных лидеров за то, что они не делают больше для решения того, что, по его мнению, является «сложной проблемой», а именно — коррупцией. Без санкций против приближенных к Владимиру Путину, подчеркивает оппозиционер, любая антикоррупционная риторика с Запада будет воспринята как что-то несущественное. Он замечает, что сам смог выжить после отравления год назад только благодаря некомпетентности и коррупции в российских спецслужбах. Саму статью, как пишет издание, оппозиционный политик передал через своих адвокатов. Год назад Навальный был госпитализирован, когда ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Позже его перевезли в Германию, где специалисты установили, что против политика могло быть использовано отравляющее вещество группы «Новичок». Сам Навальный позже в своем расследовании обвинил в причастности к покушению сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения в причастности к отравлению отвергали.