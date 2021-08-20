Немецкий канцлер Ангела Меркель сегодня прибывает в Москву

Она проведёт переговоры с российским руководством.

Визит Ангелы Меркель в Москву пройдет в первую годовщину отравления в России политика Алексея Навального, которое до сих пор не расследовано. Берлин перед отлётом канцлера высказал сожаление, что Москва не слышит призывы немецкой стороны выяснить обстоятельства случившегося и наказать виновных. Это серьёзно осложняет отношения с Россией, сказал официальный представитель правительства Германии. Напомню, после отравления Навальный проходил длительный курс лечения в берлинской клинике Шарите. Меркель также обсудит с Путиным конфликт на востоке Украины, для решения которого Россия, по мнению немецких властей, может сделать больше, и ситуацию в Белоруссии. Одной из ключевых тем станет Афганистан, где в конце прошлой недели пришли к власти боевики запрещённого в России за терроризм движения «Талибан». Строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию в обход Украины и борьба с пандемией коронавируса – эти темы главы стран тоже не оставят без внимания. Ранее Меркель подчёркивала важность сохранения транзита газа через Украину.



Меркель приедет в Россию в качестве главы правительства в последний раз. Скоро политик покинет пост канцлера. Следом за Россией Меркель отправится на Украину.