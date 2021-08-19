До вторника дневная температура там может достигать 37-40, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре России. Волна жаркого воздуха затронет Чувашию, Мордовию и Саратовскую область. На Урале высокая температура прогнозируется в Челябинской области.
Сильная жара ожидается в ближайшие дни в Поволжье и на Урале
До вторника дневная температура там может достигать 37-40, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре России. Волна жаркого воздуха затронет Чувашию, Мордовию и Саратовскую область. На Урале высокая температура прогнозируется в Челябинской области.