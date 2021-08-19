Тюремное ведомство возвращает ограничения из-за коронавируса в московских СИЗО

Там пока не будут принимать посылки для арестованных, за исключением лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Увеличивается количество судебных заседаний, которые будут проводить по видеосвязи. Отменены краткосрочные и длительные свидания родственникам и близким с заключенными, передает агентство «Москва». Ограничен допуск членов общественной наблюдательной комиссии.
2021-08-19T23:03:55+03:00
2021-08-19T23:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 19 августа 2021
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