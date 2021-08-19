Тюремное ведомство возвращает ограничения из-за коронавируса в московских СИЗО

Там пока не будут принимать посылки для арестованных, за исключением лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Увеличивается количество судебных заседаний, которые будут проводить по видеосвязи. Отменены краткосрочные и длительные свидания родственникам и близким с заключенными, передает агентство «Москва». Ограничен допуск членов общественной наблюдательной комиссии.