Около 6 тысяч человек сейчас ждут отправки из аэропорта Кабула

С минувшей субботы там эвакуировали порядка 7 тысяч, сказали в Госдепартаменте США. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что знают о ситуации, которая складывается вокруг аэропорта афганской столицы. Госдепартамент обсуждает с министерством обороны страны вопросы безопасного доступа в аэропорт для консульского оформления. Тем временем российский МИД объявил, что Москва готова предоставить услуги своей гражданской авиации для вывоза из Афганистана иностранцев.