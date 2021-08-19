Около 6 тысяч человек сейчас ждут отправки из аэропорта Кабула

С минувшей субботы там эвакуировали порядка 7 тысяч, сказали в Госдепартаменте США. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что знают о ситуации, которая складывается вокруг аэропорта афганской столицы. Госдепартамент обсуждает с министерством обороны страны вопросы безопасного доступа в аэропорт для консульского оформления. Тем временем российский МИД объявил, что Москва готова предоставить услуги своей гражданской авиации для вывоза из Афганистана иностранцев.
2021-08-19T23:02:24+03:00
2021-08-19T23:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 19 августа 2021
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