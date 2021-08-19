Неизвестный, угрожавший взорвать автомобиль со взрывчаткой у здания американского Конгресса, сдался полиции

Была ли бомба в машине, пока неизвестно. Ранее несколько часов силовики вели с ним переговоры. Из-за этого ЧП была эвакуирована территория в районе здания Конгресса. Также эвакуировать сегодня пришлось и площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там нашли подозрительный предмет. В полиции позже сказали, что проверили его, он не представляет опасности.