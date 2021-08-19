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23:02, 19 августа 2021

Неизвестный, угрожавший взорвать автомобиль со взрывчаткой у здания американского Конгресса, сдался полиции

Была ли бомба в машине, пока неизвестно. Ранее несколько часов силовики вели с ним переговоры. Из-за этого ЧП была эвакуирована территория в районе здания Конгресса. Также эвакуировать сегодня пришлось и площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там нашли подозрительный предмет. В полиции позже сказали, что проверили его, он не представляет опасности.


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