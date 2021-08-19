Стоимость нефти опустилась до минимального за три месяца значения

Сорт Brent торгуется к вечеру ниже 66 долларов за баррель. Специалисты называют несколько причин этого. Одна из них – рост добычи. Другая – решение американских властей свернуть в этом году одну из программ поддержки экономики. Еще инвесторы опасаются замедления темпов роста экономики из-за распространения коронавируса. Цены на нефть падают шестой день подряд, такое происходит впервые с начала прошлого года. Вслед за нефтью дешевеют рубль, российские акции и государственные облигации страны.

