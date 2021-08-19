Дистанционный формат обучения не планируют вводить в российских школах, заверяет министр просвещения Сергей Кравцов

Он добавил, что ничто не может заменить живого общения учителя с учениками. Предстоящий учебный год, добавил Кравцов, начнется в очном формате. Никаких планов отказа от традиционной формы обучения министерство не вынашивает. Ранее Кравцов рассказал, что ведомство не собирается проводить принудительную вакцинацию школьников и учителей.

