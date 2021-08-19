Полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на магазин в Москве

Добычей злоумышленников стали зубная паста и дезодоранты. Как рассказали в столичном главке полиции, оба задержанных – приезжие. У них нашли пистолет, который оказался травматическим. Возбуждено уголовное дело о разбое, суд принял решение отправить обоих в СИЗО.

