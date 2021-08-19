В республике Марий Эл из-за лесных пожаров ограничили движение по федеральной трассе «Вятка»

Как рассказали агентству «Интерфакс» в местном управлении МЧС, огонь разгорелся из-за сильного ветра. Он подступил к одному из населенных пунктов, там загорелись по меньшей мере две постройки. Также пожар угрожает поселку в соседней Нижегородской области.
2021-08-19T22:33:38+03:00
2021-08-19T22:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 19 августа 2021
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