Телекомпания CNN сообщила о подготовке к возможным испытаниям новейшей ракеты Буревестник, которую в США называют летающим Чернобылем. О том, насколько реальных эти данные в материале Алексей Осин

Выводы о том, что на полигоне на архипелаге Новая Земля готовятся испытания, сделаны экспертами на основании анализа космических снимков. Согласно им, в течении последнего времени на площадку регулярно доставляли объемные грузы. CNN рассказывает и об уведомлении для моряков об опасных операциях, которые будут проводиться в период с 15 до 20 августа. Кроме того, персонал якобы построил на месте экологическое убежище.

О новой разработке российских ученых в 2018 году в послании к Федеральному собранию рассказал Президент России Владимир Путин. При использовании ядерной силовой установки ракета практически неуязвима для систем ПВО. В 2019 году телекомпания SNBC со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что испытания Буревестника проводились как минимум пять раз, но самый удачный образец провел в воздухе лишь несколько минут. С этой разработкой может быть связана и трагедия под Архангельском, в когда в результате взрыва погибли пять человек.

В ЦРУ и Пентагоне комментировать эту информацию отказались.