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21:32, 19 августа 2021

Несколько построек загорелись в поселке на территории Марий Эл из-за лесного пожара

Спасатели сейчас пытаются отстоять жилые дома. Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие. Сам пожар, как рассказали в республиканском управлении МЧС агентству ТАСС, стремительно распространяется, его площадь пока еще уточняется. Огонь распространяется в сторону еще одного населенного пункта. Мощные природные пожары бушуют на территории России в республике Якутия. Также горит лес на территории Башкирии.



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