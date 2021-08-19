Несколько построек загорелись в поселке на территории Марий Эл из-за лесного пожара

Спасатели сейчас пытаются отстоять жилые дома. Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие. Сам пожар, как рассказали в республиканском управлении МЧС агентству ТАСС, стремительно распространяется, его площадь пока еще уточняется. Огонь распространяется в сторону еще одного населенного пункта. Мощные природные пожары бушуют на территории России в республике Якутия. Также горит лес на территории Башкирии.

