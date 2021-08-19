Украинские следователи проводят обыски в мэрии Киева

Это связано с делом о растрате средств, говорят в прокуратуре столицы. Чуть ранее украинское интернет-издание «Вести» написало, что президент Владимир Зеленский может в скором времени отправить в отставку киевского мэра Виталия Кличко. Сам городской руководитель связал расследование с подготовкой оснований для его увольнения. По словам Кличко, президент хочет назначить в Киев своего человека. Опасаясь конкуренции на президентских выборах через три года.