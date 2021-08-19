Неизвестный, угрожавший взрывом у здания американского Конгресса, сдался полиции

Неизвестный, угрожавший взрывом у здания американского Конгресса, несколько минут назад сдался полиции. До этого на протяжении нескольких часов силовики вели с ним переговоры. Территория возле здания была оцеплена, люди эвакуированы. Предположительно, сам задержанный является сторонником экс-президента Дональда Трампа. Агентство Reuters передает со ссылкой на родных задержанного, что ранее у него диагностировали психическое расстройство. Была ли в машине, за рулем которой он находился, заминирована, пока не уточняется.

