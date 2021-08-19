Кандидат в депутаты Государственной Думы Сергей Митрохин сообщил, что полиция задержала 15 его агитаторов на встрече с избирателями Басманного района. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Басманном районе совершается вопиющий акт полицейского беззакония, задержаны 15 агитаторов, которые вместе со мной находились на встрече с избирателями Басманного района», – сообщил он.

Митрохин рассказал о подробностях их задержания. «Вся их вина заключается в том, что у них на майках написано «верните нашу больницу». Речь идет о ГКБ N6, которую жители просят вернуть в качестве больницы, сейчас она в нерабочем состоянии. Когда развешивались аналогичные плакаты, были задержаны не только те, кто развешивал, но вообще все 15 агитаторов, участвовавших во встрече», – говорит политик.

По его словам, задержанные находятся в ОВД Басманный уже около двух часов, к ним не пускают приехавшего адвоката.

С.Митрохин назвал произошедшее применением против него «репрессивного ресурса».