Ведущий эксперт РИСИ Беляев назвал 50 долларов за баррель обоснованной ценой на нефть

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев назвал 50 долларов за баррель обоснованной ценой на нефть. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Любая цена на нефть, она должна быть, и так и получается, — это компромиссный вариант между потребителями и производителями. И вот считается, что такая компромиссная цена — это где-то в районе 50, даже не 60 долларов за баррель», – сказал Беляев.

Он назвал снижение цены на нефть не катастрофическим. «Нефть задержалась на тех отметках, на которых является и для нас приемлемой, и для всего мирового сообщества. На мой взгляд, то, что она была на уровне 70-75 долларов за баррель, это, в общем-то, цена необоснованно завышенная», – считает эксперт.

М.Беляев отметил, что коррекция цен произошла из-за соглашения ОПЕК+ и смягчения ограничений из-за коронавируса. «На мой взгляд, она просто возвращается на те уровни, которые являются экономически обоснованными и компромиссными», – пояснил он.

Говоря о последствиях для России, Беляев напомнил, что страна утратила жесткую привязку к нефтяными доходам. «Они играют существенную роль, но они не фатальны. У нас есть другие доходы. Нефтяные доходы имеют место, но мы и увеличиваем продажу. Падает цена, но общая выручка от нефти, в общем-то, не склонна к такому резкому снижению», – сказал он.

М.Беляев уточнил, что благодаря низкой цене, России удалось и сократить расходы на внутреннее потребление нефти. «Наша промышленность, экономика, оборонный комплекс, сельское хозяйство, отрасли ЖКХ являются потребителями энергоносителей. И потреблять их в очень дорогом варианте — это удовольствие не очень большое. Мы с одной стороны может быть не добираем доходы по нефти, но с другой стороны происходит снижение расходов» – заключил эксперт.

Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель впервые с мая.