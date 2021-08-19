Число пенсионеров в России за год снизилось почти на 2 млн. человек, следует из данных Росстата

Такого резкого падения не отмечается за почти четверть века, когда доступны данные статистики. С июля прошлого года по июль нынешнего эта цифра снижалась почти на 5,5 тысяч человек в день. Общее количество получателей пенсий в стране сократилось до минимума 2015 года – чуть менее 42,5 млн человек. Основной причиной происходящего специалисты называют повышение пенсионного возраста, а также пандемию коронавируса.