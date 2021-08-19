Двое жителей Чечни, которых силовики вывезли из Нижнего Новгорода в республику, пожаловались на побои в СИЗО

Салеха Магамадова и Исмаила Исаева обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, правозащитники уверены, что их преследуют из-за сексуальной ориентации. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката арестованных, оба фигуранта дела говорят, что их били за жалобы на условия транспортировки в суд, а также при попытке насильно подстричь в изоляторе. По факту произошедшего защитник подал заявление в Следственный комитет.