Польша обвинила Белоруссию в создании гуманитарного кризиса на границе со странами Евросоюза

В Варшаве считают, что Минск преднамеренно использует беженцев с Ближнего Востока и из Азии как инструмент шантажа Запада. В то же время польская сторона настаивает, что не допустит проникновения беженцев на свою территорию. Накануне польские военные проложили несколько километров колючей проволоки вдоль границы. Кроме того, были развернуты два лагеря для мигрантов. В Еврокомиссии тем временем не исключили, что введут новые санкции против белорусских властей за использование беженцев в своих интересах, передает польское агентство РАР.