В Вашингтоне эвакуирована часть города, прилегающая к Капитолию, — неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу, которая, как он заявляет, находится в его грузовике, припаркованном возле Библиотеки Конгресса США. Он записал обращение к президенту Джо Байдену из машины и опубликовал в соцсетях. И несколько минут назад стало известно, что из-за угрозы взрыва была эвакуирована Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Подозрительный черный пикап марки Шевроле, припаркованный на тротуаре возле Библиотеки Конгресса США, был замечен около 9.30 утра по вашингтонскому времени — находящийся за рулем мужчина кричал, что у него находится в бомба и разбрасывал из окна долларовые купюры. Полиция эвакуировала части зданий комплекса Капитолия США, Верховный Суд (который находится напротив), комитет республиканской партии (здание расположено неподалеку) и позднее — прилегающие районы города. Капитолийский холм оцеплен по периметру, на место направлены снайперы, а полиция и ФБР ведут переговоры с мужчиной — он заявляет, что у него в руке находится детонатор от заложенный в машину бомбы. С правоохранителями мужчина коммуницирует с помощью белых листов бумаги, на которых пишет свои сообщения. Имя подозреваемого не сообщается, но полиция установила его личность. Мужчина опубликовал видео в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке с заявлением, в котором он — белый американнец 50-60 лет из Северной Каролины) обращается к президенту Джу Байдену со словами «мы живем с свободной стране и заявляет, что «я один из пяти»“революция продолжается. Она здесь,,Я готов за нее умереть». Позднее он говорит, что не хочет умирать и хочет поехать домой. Мужчина, согласно его профайлам в соцсетях, является сторонником Дональда Трампа. Менее часа назад эвакуирована была Тайм Сквер в Нью-Йорке после того, как велосипедист бросил в сидящих на ступенях людей банку из-под печенья — эвакуация была проведена на фоне событий в Вашингтоне.

Страница в Фейсбуке угрожающего взорвать машину возле Капитолия мужчины уже удалена, но в различных видео, опубликованных ранее, он упоминал падение Кабула и обвинял президента США Джо Байдена в передаче вооружений запрещенной в России террористической организации Талибан. В другом видео он говорит, что как только Байдена изгонят из Белого Дома, Дональд Трамп снова станет президентом страны.