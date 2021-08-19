Санкт-Петербург вышел в лидеры по числу аварий с участием электросамокатов

В целом количество ДТП здесь выросло вдвое с начала года, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные МВД. В общей сложности, в первом полугодии произошло 135 происшествий, в которых погибло 3 человека и ранено 138. В северной столице зафиксировано свыше 30 аварий, в Москве чуть более 25, также в лидерах Кубань и Урал. Чаще всего аварии происходили на выезде с прилегающей территории, на регулируемом пешеходном переходе и перекрестке. Сейчас правительство готовит изменения в правила дорожного движения, которые должны определить статус электросамокатов.

