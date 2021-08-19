«Медиазона»: Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Алексея Навального

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Алексея Навального, пишет интернет-издание «Медиазона». Ведомство ссылается на то, что структуры оппозиционного политика были признаны судом экстремистскими. А потому приложение используют для пропаганды этих организаций и их деятельности. Ранее Роскомнадзор заблокировал все сайты оппозиционера и связанных с ним организаций.