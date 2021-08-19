«Медиазона»: Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Алексея Навального

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Алексея Навального, пишет интернет-издание «Медиазона». Ведомство ссылается на то, что структуры оппозиционного политика были признаны судом экстремистскими. А потому приложение используют для пропаганды этих организаций и их деятельности. Ранее Роскомнадзор заблокировал все сайты оппозиционера и связанных с ним организаций.
2021-08-19T20:32:47+03:00
2021-08-19T20:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2889924-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 19 августа 2021
Загрузка комментариев...