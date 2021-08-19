В Белоруссии после почти восьми месяцев ареста освобождены несколько журналистов

Все они являются сотрудниками организации «Пресс-клуб». Их задержали в декабре после обысков в офисе и дома. После чего некоторые из задержанных стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Причину освобождения и в каком статусе сейчас находятся фигуранты дела – не уточняется.