В Белоруссии после почти восьми месяцев ареста освобождены несколько журналистов

Все они являются сотрудниками организации «Пресс-клуб». Их задержали в декабре после обысков в офисе и дома. После чего некоторые из задержанных стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Причину освобождения и в каком статусе сейчас находятся фигуранты дела – не уточняется.
2021-08-19T20:32:22+03:00
2021-08-19T20:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 19 августа 2021
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