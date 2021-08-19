Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе Краснодарского края из-за возможного наводнения

Он будет действовать до вторника. Здесь ожидаются осадки, из-за чего может подняться уровень воды в реках. В прошлую пятницу регион накрыл циклон, от которого пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Анапа.
2021-08-19T20:06:14+03:00
2021-08-19T20:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 19 августа 2021
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