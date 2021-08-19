Более 15 человек задержаны в Москве на встрече с кандидатом в Госдуму

Об этом «Эху Москвы» рассказал сам участник предвыборной гонки, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его словам, это произошло во время встречи с жителями одного из районов города. Все задержанные являются волонтерами его штаба. Причины задержания полицейские не назвали.