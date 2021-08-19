Испанские власти не пустили в порт королевства российские военные корабли

Министерство иностранных дел страны не ответило на просьбу России о заходе двух из них — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Как пишет местная газета Confidencial, Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, но их российская сторона не предоставила. Отмечается, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Недовольство этим высказывала Великобритания, так как порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.
2021-08-19T20:05:30+03:00
2021-08-19T20:05:30+03:00
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20:05, 19 августа 2021
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