CNN: Россия готовится к испытанию крылатой ракеты с ядерной установкой

Россия, по данным американского телеканала CNN, готовится к испытанию крылатой ракеты с ядерной установкой. Пуски должны пройти на полигоне недалеко от арктического полярного круга, рассказали журналистам эксперты, анализируя полученные снимки из космоса. Российские власти недавно выпустили предупреждение для судов об опасных операциях в районе архипелага Новая Земля. Источники CNN в американской администрации утверждают, что Белый дом в курсе возможной подготовки к испытаниям. О новой российской ракете «Буревестник» с ядерной энергетической установкой впервые стало известно 3 года назад из послания президе5нта Федеральному Собранию. Спустя почти полтора года, в августе 2019-го, на военном полигоне у села Ненокса Архангельской области во время учений произошел взрыв и пожары, погибли 5 специалистов «Росатома» и 2 военнослужащих. Позже сообщалось, что речь могла идти об испытаниях новейшей ракеты. Американский телеканал CNBC утверждал, что всего было пять неудачных пусков.