Полиция эвакуирует людей из центра Нью-Йорка

Это происходит из-за подозрительного предмета, который обнаружили на площади Таймс-сквер, передает телеканал NBC. Ранее был оцеплен район возле здания американского Конгресса в Вашингтоне. Сообщалось, что силовые структуры получили сообщения об автомобиле со взрывчаткой. Сейчас, по словам представителей полиции, их сотрудники ведут переговоры с человеком, который находится в машине.