Полиция эвакуирует людей из центра Нью-Йорка

Это происходит из-за подозрительного предмета, который обнаружили на площади Таймс-сквер, передает телеканал NBC. Ранее был оцеплен район возле здания американского Конгресса в Вашингтоне. Сообщалось, что силовые структуры получили сообщения об автомобиле со взрывчаткой. Сейчас, по словам представителей полиции, их сотрудники ведут переговоры с человеком, который находится в машине.
2021-08-19T20:01:11+03:00
2021-08-19T20:10:34+03:00
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20:01, 19 августа 2021
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