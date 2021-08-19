Похолодание ожидается в столичном регионе на следующей неделе

Москва окажется в т.н. «мешке полярного воздуха», рассказали специалисты газете РБК. Температура может оказаться на 3 градуса ниже нормы. Таким образом нынешняя неделя в Центральной России станет последней по-настоящему летней. К понедельнику ожидается до 20 градусов тепла, к среде – до 17. При этом летние месяцы оказались теплее климатической нормы.