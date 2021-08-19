Похолодание ожидается в столичном регионе на следующей неделе

Москва окажется в т.н. «мешке полярного воздуха», рассказали специалисты газете РБК. Температура может оказаться на 3 градуса ниже нормы. Таким образом нынешняя неделя в Центральной России станет последней по-настоящему летней. К понедельнику ожидается до 20 градусов тепла, к среде – до 17. При этом летние месяцы оказались теплее климатической нормы.
2021-08-19T19:34:30+03:00
2021-08-19T19:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 19 августа 2021
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