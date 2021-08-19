Зарплаты в Пенсионном фонде в прошлом году выросли быстрее пенсий, следует из отчета Счетной палаты

Согласно этому документу, в среднем сотрудники центрального аппарата получали в прошлом году порядка 92 тысяч рублей в месяц против 78 тысяч в 2019-м. Рост составил почти 18%. Пенсии в то же время увеличились менее чем на 6%. Кроме того, как обращает внимание «Независимая газета», почти две трети выходящих на пенсию россиян, как следует из отчета, имели заработную плату не более 20 тыс. руб. в месяц.