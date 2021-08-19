Гособвинение запросило два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot и муниципального депутата Люси Штейн

Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за акции в поддержку Алексея Навального. Оглашение приговора назначено на 25 августа. По этому делу проходит несколько человек, в том числе соратники оппозиционного политика и его брат Олег. Некоторые фигуранты уже получили условные сроки.