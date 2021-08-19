The New York Times: Талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев

Талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев, утверждает американская газета The New York Times. По ее сведениям, у представителей группировки «Талибан», которая в России признана террористической и запрещена, на руках есть список лиц для проведения допросов. Боевики арестовывают и угрожают убийством или арестом членам семей тех, от кого требуют сдаться. Ранее представители самих талибов уверяли, что объявят амнистию для тех, кто сотрудничал с прежней властью в Афганистане.
2021-08-19T19:32:27+03:00
2021-08-19T19:32:58+03:00
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19:32, 19 августа 2021
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