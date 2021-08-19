Петербургский Горизбирком снял с выборов депутата Заксобрания Сергея Никешина из-за претензий к подписям избирателей

В то же время, комиссия зарегистрировала в качестве кандидата экс-судью Уставного суда Ольгу Герасину, к подписным листам которой тоже были вопросы.

Процент брака в подписных листах за Сергея Никешина сочли слишком высоким и его жалобу не удовлетворили. Напомню, депутат Закса от «Единой России» снялся с партийных праймериз и пошел на выборы в городской парламент самовыдвиженцем. В то же время, горизбирком зарегистрировал для участия в выборах Ольгу Герасину, которую из-за тех же проблем с подписями территориальный избирком с выборов снял. При этом, городская комиссия автографы избирателей не перепроверяла. Там сочли, что раз не удалось получить оригиналы подписных листов, то установить причины отказа невозможно, и отменили решение территориального избиркома. Кроме того, рабочая группа городской комиссии рекомендовала удовлетворить жалобу самовыдвиженки Марины Мацапулиной. Ее представитель сообщил, что почти 140 подписей признали недействительными по справке МВД. Однако ТИК не указал сути претензий, поэтому горизбирком поддержал кандидата. А вот жалобу самовыдвиженца Саввы Федосеева рекомендовали не удовлетворять из-за того же большого количества забракованных подписей. Свое право участвовать в выборах кандидаты восстанавливают и через суды. Сегодня это удалось сделать кандидату от КПРФ Ивану Гудину. Территориальная комиссия отказала ему в регистрации за то, что он в заявлении написал, что выдвигается по многомандатному, а не одномандатному округу.

Герасина, как пишет местная пресса, должна составить конкуренцию кандидату, которого активно поддерживает действующим спикер Заксобрания Санкт-Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров.