Жительница Дагестана, у которой вопреки решению суда забрали детей, пожаловалась на нападение

Нина Церетилова говорит, что это случилось, когда она пыталась встретиться с детьми; она обвинила в случившемся бывшего супруга и его семью. Церетилова развелась с мужем около 10 лет назад. Она утверждала, что тот ее бил, в том числе во время беременности, а после развода отказался платить алименты. Осенью суд в Дагестане постановил, что дети должны жить с отцом, из-за якобы неподобающего образа жизни матери. Поводом стали татуировки. пирсинг и выкрашенные волосы. Минувшей весной суд республики постановил вернуть детей Церетиловой, однако их отец отказался выполнять это распоряжение.