Тверской районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева

Его обвиняли в нападении на росгвардейца во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в конце января. Согласно материалам дела, в ходе стычки на Пушкинской площади в Москве Джумаев нанес сотрудникам силовых структур удары руками и ногами. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область. Позже его задержали. Обвинение просило для Джумаева 6 лет лишения свободы.