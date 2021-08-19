Тверской районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева

Его обвиняли в нападении на росгвардейца во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в конце января. Согласно материалам дела, в ходе стычки на Пушкинской площади в Москве Джумаев нанес сотрудникам силовых структур удары руками и ногами. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область. Позже его задержали. Обвинение просило для Джумаева 6 лет лишения свободы.
2021-08-19T19:04:21+03:00
2021-08-19T19:04:21+03:00
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19:04, 19 августа 2021
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