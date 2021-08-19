Аэропорт Кабула открыт для полетов

В Пентагоне заявили, что безопасность в нем поддерживают более 5 тысяч американских военных.

Соединенные штаты перебросили в стране дополнительные силы для обеспечения безопасности процесса эвакуации американского персонала и афганцев, которые с ним сотрудничали. За последние 24 часа военные самолеты вывезли из страны более 2 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге отвечающий в Пентагоне за логистические операции генерал Хэнк Тэйлор. Он также отметил, что никаких столкновения с представителями запрещенного в России движения Талибан на фоне эвакуации не происходит. Ранее другой офицер Пентагон Джон Кирби заявлял о том, что США намерены увеличить зону вокруг аэропорта, которую они контролируют.

С тех пор как столица Афганистана перешла под контроль талибов, из-за стрельбы и давки погибли 12 человек.

Пока 31 августа остается утвержденной датой окончательного выводы войск, но войска могут остаться в Афганистане и после этого.