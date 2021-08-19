Полиция в Вашингтоне проверят сообщения об угрозе взрыва у здания Библиотеки Конгресса

Ранее из того района были эвакуированы люди. Агентство АР передает, что под подозрением оказалась одна из припаркованных машин. Ранее здание американского Конгресса подверглось нападению сторонников президента Дональда Трампа незадолго до его ухода с поста в Белом доме.
2021-08-19T18:32:24+03:00
2021-08-19T18:32:24+03:00
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18:32, 19 августа 2021
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