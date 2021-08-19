Новые акции протеста прошли в городах Афганистана

Они были приурочены к празднованию Дня независимости. Люди вышли на улицы в том числе в столице страны Кабуле. Демонстранты несли трехцветный флаг страны, который действовал при прежней власти. Сообщается, что в нескольких населенных пунктах талибы открыли огонь, есть погибшие. С воскресенье власть в Афганистане перешла в руки запрещенной в России террористической группировки «Талибан».
2021-08-19T18:31:55+03:00
2021-08-19T18:31:55+03:00
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18:31, 19 августа 2021
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