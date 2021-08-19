Евросоюз вновь призвал российское руководство расследовать дело об отравлении Алексея Навального

Брюссель выступил с призывом накануне годовщины случившегося. ЕС, как сказали в европейской внешнеполитической службе, выступает за сотрудничество Москвы с Организацией по запрещению химического оружия, передает агентство «Интерфакс». В свою очередь в российском МИДе сегодня сказали, что произошедшее с Навальным год назад считают спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию России. Там отрицают обвинения в причастности к покушению российских спецслужб, с которыми выступил ранее сам политик.
2021-08-19T18:31:28+03:00
2021-08-19T18:31:28+03:00
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18:31, 19 августа 2021
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