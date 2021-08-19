В России ровно 30 лет назад была совершена попытка государственного переворота

О том, что в стране поменялась власть, утром 19-го августа 1991-го года объявило советское телевидение.
Никаких официальных мероприятий в связи с годовщиной путча в Москве сегодня не проводится.
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О том, что в стране поменялась власть, утром 19-го августа 1991-го года объявило советское телевидение.
Никаких официальных мероприятий в связи с годовщиной путча в Москве сегодня не проводится.
Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…