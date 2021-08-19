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18:28, 19 августа 2021

В России ровно 30 лет назад была совершена попытка государственного переворота

О том, что в стране поменялась власть, утром 19-го августа 1991-го года объявило советское телевидение.

Никаких официальных мероприятий в связи с годовщиной путча в Москве сегодня не проводится.


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