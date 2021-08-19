Центризбирком оставил в силе регистрацию Марии Бутиной, несмотря на обвинения в наличии иностранных активов

Центризбирком оставил в силе регистрацию кандидата в депутаты от партии Единая Россия Марии Бутиной, несмотря на обвинения в наличии иностранных активов и финансировании из-за рубежа.

В ЦИКе не считают, что права Бутиной баллотироваться могут быть ограничены. Стандартная проверка проводится в отношении всех кандидатов и на момент ее окончания никаких нарушений выявлено не было. Кроме того, Единая России по собственной инициативе представила в Избирком дополнительный пакет документов из которых следует, что финансовые инструменты на ее имя отчуждены. Информация о том, что Бутина оставила за собой зарубежные активы появилась на сайте Кировского отделения КПРФ. Из нее следовало, что Бутина владеет акциями и облигациями 34 иностранных компаний. Кроме того, она получила вознаграждение от фирмы, которой владеет связанный с ФБР гражданин США Патрик Бирн. Коммунисты направили запрос в ЦИК, но сама Бутина опровергла эту информацию и обвинила конкурентов в попытке заработать на ее имени политические очки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил разобраться в вопросе, но сказал, что куда важнее не судиться, а рекламировать свою программу.