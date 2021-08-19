Верховный суд отказался восстановить директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в списке КПРФ на выборах в ГД

Верховный суд отказался восстановить директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму. Ранее ЦИК снял Грудинина на основании данных Генпрокуратуры о наличии зарубежных активов. Теперь решение вступает в законную силу.

По словам представителей КПРФ, у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка, и ссылаться на них нельзя. Глава Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала Грудинину навести порядок со своими счетами, а коммунистам «не лить помои на ЦИК». Памфилова добавила, что Центризбирком не будет подавать в суд на Грудинина, хотя у него есть на это моральное право.